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26.07.2019 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кольцово задержали студента из Турции с чемоданом бюстгальтеров

Текст: Татьяна Воробьева

Маме, сестре и девушке, - так объяснил студент из Турции уральским таможенникам попытку перевезти через Кольцово чемодан бюстгальтеров.

Контролеры проверяли рейс Екатеринбург - Анталья и обратили внимание на молодого человека, чей багаж был до отказа набит женским кружевным бельем. "В пяти пакетах было около сотни бюстгальтеров разного размера", - говорят таможенники.

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По словам иностранца, белье он вез в подарок маме, сестре и девушке. Однако количество товаров поставило эту версию под сомнение.

"К тому же, - добавляет Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста, - была представлена вся линейка размеров от 0 до 6. Исходя из этого, мы сделали вывод, что товар подлежит обязательному декларированию".

Проводится административное расследование. Молодому человеку грозит штраф, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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