В Кольцово задержали студента из Турции с чемоданом бюстгальтеров

Маме, сестре и девушке, - так объяснил студент из Турции уральским таможенникам попытку перевезти через Кольцово чемодан бюстгальтеров.

Контролеры проверяли рейс Екатеринбург - Анталья и обратили внимание на молодого человека, чей багаж был до отказа набит женским кружевным бельем. "В пяти пакетах было около сотни бюстгальтеров разного размера", - говорят таможенники.

По словам иностранца, белье он вез в подарок маме, сестре и девушке. Однако количество товаров поставило эту версию под сомнение.

"К тому же, - добавляет Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста, - была представлена вся линейка размеров от 0 до 6. Исходя из этого, мы сделали вывод, что товар подлежит обязательному декларированию".

Проводится административное расследование. Молодому человеку грозит штраф, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.