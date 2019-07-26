Россия и Китай будут вместе развивать навигационные спутниковые системы

Совет Федерации ратифицировал на пленарном заседании в пятницу межправительственное соглашение с Китаем о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях.

Соглашением предусмотрено сотрудничество в следующих областях: обеспечение совместимости и взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Бэйдоу; размещение измерительных станций системы ГЛОНАСС на территории КНР и измерительных станций системы Бэйдоу на территории РФ; мониторинг и оценка характеристик гражданских навигационных сигналов обеих систем; создание и использование передовых навигационных технологий; разработка и производство гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и Бэйдоу; разработка общих российско-китайских стандартов и международных стандартов по применению технологий, использующих навигационные системы и другое.

Предоставление гражданских навигационных сигналов обеих систем потребителям всего мира будет бесплатным и неограниченным.

Все необходимое для выполнения соглашения оборудование освобождается от таможенных пошлин обеих стран. С российской стороны ответственным за совместное с Китаем развитие навигационных систем назначен "Роскосмос".

Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу на З0-й день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Как рассказал, представляя документ на пленарном заседании, член комитета СФ по международным делам Олег Селезнев, Китай уже завершил внутригосударственные процедуры.

"Ратификация соглашения отвечает интересам Российской Федерации, его реализация будет способствовать всестороннему развитию научно-технического, промышленного и делового сотрудничества в области спутниковой навигации", - говорится в заключении комитета СФ по международным делам.