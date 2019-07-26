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26.07.2019 21:34
Рубрика: Экономика

Россия и Турция обсудили поставку самолетов

Текст: Евгений Гайва

Представители России и Турции в ходе заседания межправительственной российско-турецкой комиссии в Анталье обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21, рассказал министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Новака, идет речь о создании совместного предприятия по выпуску вертолетов. "В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ 100, МС-21", - сказал министр.

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Ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 разработан компанией "Гражданские самолеты Сухого". С 2011 года началась его коммерческая эксплуатация.

Еще один среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 разрабатывается корпорацией "Иркут". Предполагается выпускать несколько версий самолета разной вместимости.

Кроме того, по итогам заседания стало известно, что Россия может расширить поставки мясной продукции в Турцию, в частности говядины.

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