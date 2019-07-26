Россия предложила БРИКС план по дальнейшему сотрудничеству

Новости

Теннисистка Кузнецова получит американскую визу. Только она ей не нужна 19:17
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии 19:07
Найдены древнеегипетские магические амулеты для зачатия 19:00
В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России 18:42
Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы 18:40
В джунглях Амазонки нашли невероятно маленькую обезьяну 18:40
Путин сделал необязательной установку счетчиков для домов под снос 18:28
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета 18:20
Игорь Бабушкин рассказал о задержании экс-премьера Астраханской области 18:19
Зеленского попросили пустить поезда в Крым 18:11
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT 17:57
В Коми полностью восстановили движение поездов, где сошли 23 вагона 17:52
ЦБ назначил омбудсмена для страховщиков, банков и МФО 17:50
В Крыму установят памятник апостолу Андрею Первозванному 17:45
Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди 17:45
В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии 17:42
Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing 17:40
В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре 17:25
В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей 17:20
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 17:16
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов органов власти 17:14
Под Тверью обнаружили очаг африканской чумы 17:03
"Спартак" намерен приобрести Тиля вместо Перейро 16:53
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 19:20
Рубрика: Власть

Россия предложила БРИКС план по дальнейшему сотрудничеству

Текст: Константин Волков (Рио-де-Жанейро)
В Рио-де-Жанейро во дворце МИД Бразилии 26 июля проходит встреча глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Это подготовительное мероприятие перед саммитом глав стран-членов БРИКС, который пройдет в ноябре в Бразилиа. Однако именно на нынешнюю встречу министры съехались, чтобы постараться определить многие ориентиры дальнейшего развития "пятерки", которые потом будут вынесены на саммит.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

БРИКС, пускай и неформально, превращается сегодня в политическую структуру, хотя изначально задумывался как экономический союз, призванный создать альтернативу доминированию США.

Если раньше все участники придерживались примерно одинаковых позиций и были согласны в основном, то есть в необходимости появления такой альтернативы, то новый президент Бразилии Жаир Болсонару в некоторых вопросах оказался скорее сторонником  проамериканской политики. Он неоднократно заявлял о намерении тесно сотрудничать с США. Болсонару так же - единственный из лидеров БРИКС, который поддержал Вашингтон, признав президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. В ответ президент США Дональд Трамп даже заявил весной, что планирует дать Бразилии статус союзника по НАТО.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лавров в Рио рассказал о создании Западом "псевдоправовой реальности"

На нынешней встрече министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил позицию Москвы, которая призывает страны БРИКС вырабатывать совместную позицию, чтобы уже начавшая формироваться альтернативная сила не оказалась раздробленной.

Как отметил Лавров в своем выступлении, российская сторона предлагает действовать по двум направлениям - дипломатическому и экономическому.

Что касается дипломатии, то, по словам министра, "надо, где возможно, готовить совместные документы, выступать с согласованными заявлениями. Разговаривать и по тем чувствительным вопросам, где наши мнения могут не совпадать. Надо в честном доверительном диалоге стремиться искать точки соприкосновения.  Такая постоянная дипломатическая работа в формате "пятерки" сегодня остро необходима. Рассчитываю, что сможем обстоятельно обсудить эти вопросы в ходе нашей встрече в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет 26 сентября под российским председательством".

При этом, чем более неопределенной становится вероятность превращения БРИКС в связанный общими интересами глобальный политический блок, тем больше внимания участники обращают на прагматические задачи, стараясь извлечь максимум экономической выгоды из сотрудничества.

Как заявил Лавров в ходе министерской встречи, Россия приветствует намерение Бразилии развивать сотрудничество в формате "пятерки" в области инноваций, науки, технологий, цифровой экономики. В частности, есть надежда уже в этом году согласовать на международном уровне идею создания спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли, а также - соглашение по международной информационной безопасности. Кроме того, речь идет о сотрудничестве в области безопасности и антитеррора.

Кроме того, связать между собой участников "пятерки" могут финансовые инструменты, такие, как Новый банк развития (НБР), финансовый институт в структуре БРИКС может стать альтернативой МВФ и Всемирному банку, которые зачастую ставят заемщикам слишком жесткие условия. Филиал НБР (центральный офис расположен в Шанхае) в декабре планируется открыть в Бразилии, которая рассчитывает воспользоваться средствами банка для реализации четырех проектов (дорожное и железнодорожное строительство, возобновляемые источники энергии, телекоммуникации, нефтепереработка, санитарная инфраструктура) на общую сумму 621 миллион долларов. Всего же НБР уже одобрил, согласно данным МИД РФ, 35 проектов в странах БРИКС на общую сумму 9,2 миллиарда долларов (в том числе несколько инфраструктурных проектов в России на общую сумму более 1 миллиарда долларов).

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin
Глава МИД России: Запад в течение пяти лет потворствовал Киеву

Кроме того, еще в прошлом году прошел тестирование пул условных валютных резервов БРИКС с капиталом 100 миллиардов долларов. Цель функционирования пула условных валютных резервов - взаимное предоставление центральными банками стран БРИКС денежных средств в долларах США в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью. Соглашение о создании пула было подписано 15 июля 2014 года в рамках саммита БРИКС в Бразилии. Объем пула составил 100 миллиардов долларов, из которых 41 миллиард долларов вносит Китай. Вклад России, Индии и Бразилии - по 18 миллиардов долларов, ЮАР вносит 5 миллиардов долларов.

"Мы хотим найти наилучшие точки соприкосновения", заявил, открывая встречу, министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужу.

В целом нынешняя встреча в Рио показала, что говорить о стагнации БРИКС не стоит. Если участникам удастся создать эффективную экономическую структуру (а с учетом того, что в "пятерку" входят самые быстро развивающиеся страны, ничего нереального в таком намерении нет), то экономика создаст предпосылки для политического единства.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Южная Америка Бразилия Правительство МИД Международные организации БРИКС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент России подписал законы о смене зарплатного банка
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT
"Дачную амнистию" продлили до 2021 года
Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера