Россия предложила БРИКС план по дальнейшему сотрудничеству

В Рио-де-Жанейро во дворце МИД Бразилии 26 июля проходит встреча глав МИД стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Это подготовительное мероприятие перед саммитом глав стран-членов БРИКС, который пройдет в ноябре в Бразилиа. Однако именно на нынешнюю встречу министры съехались, чтобы постараться определить многие ориентиры дальнейшего развития "пятерки", которые потом будут вынесены на саммит.

БРИКС, пускай и неформально, превращается сегодня в политическую структуру, хотя изначально задумывался как экономический союз, призванный создать альтернативу доминированию США.

Если раньше все участники придерживались примерно одинаковых позиций и были согласны в основном, то есть в необходимости появления такой альтернативы, то новый президент Бразилии Жаир Болсонару в некоторых вопросах оказался скорее сторонником проамериканской политики. Он неоднократно заявлял о намерении тесно сотрудничать с США. Болсонару так же - единственный из лидеров БРИКС, который поддержал Вашингтон, признав президентом Венесуэлы оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. В ответ президент США Дональд Трамп даже заявил весной, что планирует дать Бразилии статус союзника по НАТО.

На нынешней встрече министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил позицию Москвы, которая призывает страны БРИКС вырабатывать совместную позицию, чтобы уже начавшая формироваться альтернативная сила не оказалась раздробленной.

Как отметил Лавров в своем выступлении, российская сторона предлагает действовать по двум направлениям - дипломатическому и экономическому.

Что касается дипломатии, то, по словам министра, "надо, где возможно, готовить совместные документы, выступать с согласованными заявлениями. Разговаривать и по тем чувствительным вопросам, где наши мнения могут не совпадать. Надо в честном доверительном диалоге стремиться искать точки соприкосновения. Такая постоянная дипломатическая работа в формате "пятерки" сегодня остро необходима. Рассчитываю, что сможем обстоятельно обсудить эти вопросы в ходе нашей встрече в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет 26 сентября под российским председательством".

При этом, чем более неопределенной становится вероятность превращения БРИКС в связанный общими интересами глобальный политический блок, тем больше внимания участники обращают на прагматические задачи, стараясь извлечь максимум экономической выгоды из сотрудничества.

Как заявил Лавров в ходе министерской встречи, Россия приветствует намерение Бразилии развивать сотрудничество в формате "пятерки" в области инноваций, науки, технологий, цифровой экономики. В частности, есть надежда уже в этом году согласовать на международном уровне идею создания спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли, а также - соглашение по международной информационной безопасности. Кроме того, речь идет о сотрудничестве в области безопасности и антитеррора.

Кроме того, связать между собой участников "пятерки" могут финансовые инструменты, такие, как Новый банк развития (НБР), финансовый институт в структуре БРИКС может стать альтернативой МВФ и Всемирному банку, которые зачастую ставят заемщикам слишком жесткие условия. Филиал НБР (центральный офис расположен в Шанхае) в декабре планируется открыть в Бразилии, которая рассчитывает воспользоваться средствами банка для реализации четырех проектов (дорожное и железнодорожное строительство, возобновляемые источники энергии, телекоммуникации, нефтепереработка, санитарная инфраструктура) на общую сумму 621 миллион долларов. Всего же НБР уже одобрил, согласно данным МИД РФ, 35 проектов в странах БРИКС на общую сумму 9,2 миллиарда долларов (в том числе несколько инфраструктурных проектов в России на общую сумму более 1 миллиарда долларов).

Кроме того, еще в прошлом году прошел тестирование пул условных валютных резервов БРИКС с капиталом 100 миллиардов долларов. Цель функционирования пула условных валютных резервов - взаимное предоставление центральными банками стран БРИКС денежных средств в долларах США в случае возникновения проблем с долларовой ликвидностью. Соглашение о создании пула было подписано 15 июля 2014 года в рамках саммита БРИКС в Бразилии. Объем пула составил 100 миллиардов долларов, из которых 41 миллиард долларов вносит Китай. Вклад России, Индии и Бразилии - по 18 миллиардов долларов, ЮАР вносит 5 миллиардов долларов.

"Мы хотим найти наилучшие точки соприкосновения", заявил, открывая встречу, министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужу.

В целом нынешняя встреча в Рио показала, что говорить о стагнации БРИКС не стоит. Если участникам удастся создать эффективную экономическую структуру (а с учетом того, что в "пятерку" входят самые быстро развивающиеся страны, ничего нереального в таком намерении нет), то экономика создаст предпосылки для политического единства.