Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Новости

Теннисистка Кузнецова получит американскую визу. Только она ей не нужна 19:17
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии 19:07
Найдены древнеегипетские магические амулеты для зачатия 19:00
В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России 18:42
Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы 18:40
В джунглях Амазонки нашли невероятно маленькую обезьяну 18:40
Путин сделал необязательной установку счетчиков для домов под снос 18:28
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета 18:20
Игорь Бабушкин рассказал о задержании экс-премьера Астраханской области 18:19
Зеленского попросили пустить поезда в Крым 18:11
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT 17:57
В Коми полностью восстановили движение поездов, где сошли 23 вагона 17:52
ЦБ назначил омбудсмена для страховщиков, банков и МФО 17:50
В Крыму установят памятник апостолу Андрею Первозванному 17:45
Лаврова на встрече БРИКС в Бразилии поджидали черные лебеди 17:45
В аварии в Воронежской области пострадали дети из Чувашии 17:42
Турция пригрозила отказаться от покупки самолетов Boeing 17:40
В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре 17:25
В Петербурге лжебанкир выплатит государству 110 млн рублей 17:20
Видео: трактор перевернулся на "Ниву", которую пытался буксировать 17:16
ВЦИОМ зафиксировал рост рейтингов органов власти 17:14
Под Тверью обнаружили очаг африканской чумы 17:03
"Спартак" намерен приобрести Тиля вместо Перейро 16:53
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 19:03
Рубрика: Экономика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Текст: Евгений Гайва
Россия предложила Украине продлить на год контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - цитирует Новака ТАСС.

По словам министра, Россия надеется на прагматичный подход Украины в переговорах. Новак добавил, что возможные корректировки - это предмет переговоров коммерческих компаний.

Украине предрекли техногенную катастрофу без транзита российского газа

Ранее стало известно, что Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу после истечения действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". При этом Украина надеется на долгосрочную сделку на 10 лет. Но для России выгоден годовой контракт, чтобы нарастить мощности и запустить газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продлить действующий контракт.

Экономика ВЭД Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Переговоры с Украиной по газу
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент России подписал законы о смене зарплатного банка
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT
"Дачную амнистию" продлили до 2021 года
Долги по ЖКХ запретили передавать коллекторам
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера