Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - цитирует Новака ТАСС.
По словам министра, Россия надеется на прагматичный подход Украины в переговорах. Новак добавил, что возможные корректировки - это предмет переговоров коммерческих компаний.
Ранее стало известно, что Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу после истечения действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". При этом Украина надеется на долгосрочную сделку на 10 лет. Но для России выгоден годовой контракт, чтобы нарастить мощности и запустить газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продлить действующий контракт.