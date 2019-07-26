Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", - цитирует Новака ТАСС.

По словам министра, Россия надеется на прагматичный подход Украины в переговорах. Новак добавил, что возможные корректировки - это предмет переговоров коммерческих компаний.

Ранее стало известно, что Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу после истечения действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом". При этом Украина надеется на долгосрочную сделку на 10 лет. Но для России выгоден годовой контракт, чтобы нарастить мощности и запустить газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продлить действующий контракт.