Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии

Румыния не выдала разрешение на транзит по Дунаю российских вооружений в Сербию из-за санкций со стороны Евросоюза. По данным румынского МИД, это произошло из-за ограничительных мер в отношении России в связи с украинским кризисом.

Местный оператор во исполнение директивы ЕС не может обслуживать юридические и физические лица, представляющие Российскую Федерацию. В этой связи Сербия обвинила Бухарест в нарушении Дунайской навигационной конвенции. Речь идет о перевозке 30 танков Т-72Б3 и 30 бронемашин БРДМ-2, доставленных ранее на ремонт в Россию. После проведения работ техника должна вернуться в Сербию.

Примечательно, что румынский телеканал Digi-24 сообщил о якобы задержании части военной техники на территории Румынии. Однако эта информация не подтверждается через другие источники.