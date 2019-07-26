Рылов принес второе золото сборной России по плаванию

Второе золото в актив сборной России по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу принес Евгений Рылов.

В финальном заплыве на 50 м на спине россиянин не оставил никаких шансов своим соперникам. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,40 секунды. Серебряную медаль выиграл американец Райан Мерфи (1.54,12), бронзу завоевал британец Люк Гринбанк (1.55,85).

Для 22-летнего Рылова это уже третья медаль на нынешнем чемпионате мира. Ранее он стал вторым на дистанции 100 м брассом и в эстафете 4 по 100 м вольным стилем.

Напомним, что Рылов является бронзовым призером Олимпиады-2016. На чемпионатах мира эта золотая медаль стала второй. Также россиянин является трехкратным чемпионом мира на короткой воде.