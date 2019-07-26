Рылов: Золото - это хорошо, но мне нужен прогресс

Российский пловец Евгений Рылов, который завоевал золото чемпионата мира на дистанции 200 м на спине, несмотря на победу, остался недоволен показанным результатом - 1.53,40 секунды.

Евгений, не видно радости на вашем лице после победы. Почему?

Евгений Рылов: Золото неплохо, но больше хотел показать результат. Надеялся, что будет побыстрее. Не все получилось. Посмотрим, что тренер скажет. Либо перенервничал, либо просто лучше подготовка прошла на 100 м, а не на 200 м. Третий, второй "полтинник" вылетели. Да и четвертый, наверное, тоже. Надо посмотреть раскладку.

Вы такой максималист?

Евгений Рылов: Главное - это прогресс, медали сами тогда придут. А прогресса нет уже три года. Как плаваю с Олимпиады (в Рио-2016 Рылов выиграл "бронзу" - прим. "РГ"), так ничего и не меняется. Если бы хотя бы разменял 1.53, был совсем другой разговор. На сотне есть явный прогресс на 6 десятых. Полсекунды на стометровке это очень много.

Все-таки вы защитили титул. Это достойно уважения…

Евгений Рылов: Конечно, медалью доволен. Но если не совершенствоваться, то придет кто-то другой и займет твое место на пьедестале.