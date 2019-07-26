СМИ: Аниту Цой экстренно увезли на скорой из VIP-зоны фестиваля в Баку

Российская певица и телеведущая Анита Цой была экстренно увезена на скорой с фестиваля "Жара", проходящего в Баку.

Об этом передает Газета.ru, не конкретизируя источник. Отмечается при этом, что медики "приехали практически в начале музыкального фестиваля" и "лежащую на полу звезду забрали на носилках из VIP-зоны".

Уточнено, что, кроме того, у 48-летней Цой была перевязана нога, "однако обстоятельства травмы остаются неизвестными". В то время как директор певицы, по словам очевидцев, "вел себя странно и снимал происходящее на телефон".

Ранее сообщалось, что на "Жаре" также ногу травмировала Ольга Бузова.