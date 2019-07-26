Новости

Вышел трейлер драмы с Николь Кидман и Сарой Полсон "Щегол" 16:10
Мать Ольги Бузовой рассказала, что ее дочь не любили на "Доме-2" 15:21
Бузова прокомментировала свое попадание в топ молодых миллионеров 14:14
Видео: Бузова упала на сцене и сделала вид, что так было задумано 14:07
Вышел трейлер фильма лидера Limp Bizkit Фреда Дерста с Джоном Траволтой 13:56

СМИ: Аниту Цой экстренно увезли на скорой из VIP-зоны фестиваля в Баку

Поп-музыка
    26.07.2019, 21:12
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская певица и телеведущая Анита Цой была экстренно увезена на скорой с фестиваля "Жара", проходящего в Баку.

Об этом передает Газета.ru, не конкретизируя источник. Отмечается при этом, что медики "приехали практически в начале музыкального фестиваля" и "лежащую на полу звезду забрали на носилках из VIP-зоны".

Уточнено, что, кроме того, у 48-летней Цой была перевязана нога, "однако обстоятельства травмы остаются неизвестными". В то время как директор певицы, по словам очевидцев, "вел себя странно и снимал происходящее на телефон".

Ранее сообщалось, что на "Жаре" также ногу травмировала Ольга Бузова.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой 13:37
Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" собрал в прокате рекордную сумму 13:20
Вышел трейлер продолжения черной комедии "Zомбилэнд" 12:34
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме Паоло Соррентино о мафии 12:19
⧣ Россия
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Михаил Ширвиндт подал на развод 25.07.2019
Умер актер Анатолий Торопов 25.07.2019
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину 25.07.2019
⧣ музыка
Фото: youtube.com/ Slipknot
Вышел новый клип Slipknot 25.07.2019
Названы доходы самых успешных российских молодых артистов 25.07.2019
Рэпер Tay-K приговорен к 55 годам тюрьмы за убийство 25.07.2019
⧣ происшествия
Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
80-летний Карел Готт отменил из-за болезни свой юбилейный концерт 25.07.2019
Дублер Вина Дизеля пострадал и впал в кому во время съемок "Форсажа 9" 24.07.2019
В Москве обокрали актрису Елену Доронину 24.07.2019