Видео: Бузова упала на сцене и сделала вид, что так было задумано

33-летняя артистка множества проявлений Ольга Бузова вновь пострадала. На этот раз - во время своего выступления на фестивале "Жара" в Баку.
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Звезда упала, все успели желание загадать? Кстати Осля даже не пытается рот открывать под слова, просто рожи корчит и все! #бомбяо #бузова #конфузова #шоумастгоуон #жарафест #бузоваупала #падализвезды #водица #ольгабузова #олябузова #трансолежка #упс #осля #посмотритекакоедно
Видеозапись инцидента доступна в Instagram. В отрывке мы можем наблюдать, как во время исполнения песни "Водица" Ольга поскользнулась на влажной сцене и упала, но не растерялась и сделала вид, что кривое это телодвижение - хореографический элемент.
Начав тут же задорно подпрыгивать на коленках в виде этакой гигантской эротичной лягушки.
При этом Бузова призналась в соцсетях, что больше всего боялась поскользнуться - "и именно это со мной и произошло".
"Надеюсь никто не заметил", - подписала артистка свое красивое фото. Поблагодарив далее Баку за жаркий приём. А еще через некоторое время пожаловавшись поклонникам, что все-таки ушибла ногу и она очень болит - пришлось наложить липкий пластырь.
Ранее сообщалось, что Ольга проанонсировала свой последний концерт.