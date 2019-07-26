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Видео: Бузова упала на сцене и сделала вид, что так было задумано

Новости
    26.07.2019, 14:07
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

33-летняя артистка множества проявлений Ольга Бузова вновь пострадала. На этот раз - во время своего выступления на фестивале "Жара" в Баку.

Видеозапись инцидента доступна в Instagram. В отрывке мы можем наблюдать, как во время исполнения песни "Водица" Ольга поскользнулась на влажной сцене и упала, но не растерялась и сделала вид, что кривое это телодвижение - хореографический элемент.

Начав тут же задорно подпрыгивать на коленках в виде этакой гигантской эротичной лягушки.   

При этом Бузова призналась в соцсетях, что больше всего боялась поскользнуться - "и именно это со мной и произошло".

"Надеюсь никто не заметил", - подписала артистка свое красивое фото. Поблагодарив далее Баку за жаркий приём. А еще через некоторое время пожаловавшись поклонникам, что все-таки ушибла ногу и она очень болит - пришлось наложить липкий пластырь.

Ранее сообщалось, что Ольга проанонсировала свой последний концерт.

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