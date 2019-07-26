Совфед одобрил закон о реестре недобросовестных усыновителей

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 26 июля закон о создании федерального реестра лиц, которые по решению суда признаны недобросовестными родителями или опекунами.

По словам зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Елены Мизулиной, сейчас такого реестра нет, что крайне осложняет работу органов опеки по подбору приемных семей и не позволяет отсечь тех, кому не следует передавать детей.

Сенатор уточнила, что в единый федеральный реестр будут попадать только те граждане, кто решением суда был ограничен в родительских правах, отстранен от опекунства или утратил статус приемного родителя.

Данные недобросовестных родителей и опекунов будут доступны только сотрудникам органов опеки, уточнила Мизулина, отвечая на вопросы о возможности утечки персональных данных.

После подписания президентом РФ закон вступит в силу с 1 января 2020 года.