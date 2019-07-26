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26.07.2019 11:50
Рубрика: Общество

Совфед одобрил закон о реестре недобросовестных усыновителей

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 26 июля закон о создании федерального реестра лиц, которые по решению суда признаны недобросовестными родителями или опекунами.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству Елены Мизулиной, сейчас такого реестра нет, что крайне осложняет работу органов опеки по подбору приемных семей и не позволяет отсечь тех, кому не следует передавать детей.

Фото: iStock
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Сенатор уточнила, что в единый федеральный реестр будут попадать только те граждане, кто решением суда был ограничен в родительских правах, отстранен от опекунства или утратил статус приемного родителя.

Данные недобросовестных родителей и опекунов будут доступны только сотрудникам органов опеки, уточнила Мизулина, отвечая на вопросы о возможности утечки персональных данных.

После подписания президентом РФ закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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