Совфед одобрил закон об упрощении иностранцам выдачи вида на жительство

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу одобрил закон, упрощающий предоставление отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства разрешения на временное пребывание и получение вида на жительство в России.

Без учета квоты правительства разрешения на временное проживание получат, в частности, граждане Украины, признанные беженцами в России.

Кроме того, упрощается порядок предоставления разрешения на временное пребывание и вида на жительство тем, кто владеет русским языком и намерен работать в РФ.

Без учета квоты статус могут получить лица, поступившие на военную службу, являющиеся участниками государственной программы по помощи переселению соотечественников, лица, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получившие профобразование в образовательной организации, расположенной на территории РФ.

Законом устанавливается сокращенный срок рассмотрения заявлений по выдаче разрешений на временное проживание - с шести до четырех месяцев.

Кроме того, существенно расширяется круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство, минуя стадию разрешения на временное проживание.

Это уроженцы РСФСР и состоявшие в гражданстве СССР, дети, родившиеся на территории РФ и усыновленные иностранцами, которые постоянно проживают на территории РФ, иностранные граждане, которые сами либо их родственники по прямой восходящей линии были подвергнуты депортации с территории Крымской АССР.

Также вид на жительство без получения разрешения на временное проживание могут получить высококвалифицированные специалисты, которые не менее шести месяцев работали в России, а также члены их семей.

Вид на жительство будет выдаваться бессрочно вместо нынешних пяти лет. Исключение составят высококвалифицированные специалисты (статус выдается на срок контракта), а также отдельные категории квалифицированных специалистов.

Документ о виде на жительство подлежит замене в те же сроки, что и российский паспорт - при достижении иностранным гражданином возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.