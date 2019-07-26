"Спартак" намерен приобрести Тиля вместо Перейро

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении полузащитника голландского клуба АЗ Гумса Тиля. По данным голландских СМИ, российский клуб окончательно отказался от идеи приобрести уругвайца Гастона Перейро из ПСВ.

Сделка с ПСВ о трансфере Перейро сорвалась в последний момент. Клубы быстро договорились о компенсации в размере 15 млн евро, однако в последний момент на авансцену вышел агент футболиста, который попросил комиссию в размере 3 млн евро. "Спартак" на такой шаг решил не идти, а ПСВ теперь ищет нового покупателя, которого устроили бы условия всех сторон.

"Спартак" же продолжил поиск в Нидерландах и нашел нового кандидата - Гуса Тиля из АЗ. Московский клуб предложил за 21-летнего футболиста 10 млн евро, клуб намерен увеличить размер отступных и вступил в переговоры, сообщает De Telegraaf.

По данным издания, футболист заинтересовал в переходе в "Спартак", особенно несли учесть, что потолок зарплат в АЗ - 250-350 тыс. евро в год. А Куинси Промес в "Спартаке", как уверены в издании, получал 5 млн.

"Я сказал клубу, что хочу перейти в "Спартак", - сказал Тиль.