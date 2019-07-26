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26.07.2019 17:44
Рубрика: Спорт

Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу

Текст: Максим Домчев
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Адвокат бывшей жены футболиста Оксаны Сергей Жорин рассказал "Спорт-Экспрессу" о том, что долг по алиментам их дочери до сих пор не погашен. Тарасов проиграл апелляционную инстанцию в Мосгорсуде и пообещал погасить все долги в течение двух дней.

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"В результате никаких действий сделано не было. И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей", - сказал Жорин.

В ближайшее время вступит в силу официальный запрет Тарасову на управление транспортным средством. По словам адвоката, футболист должен по алиментам уже 9 млн рублей и при этом размер неустойки только растет.

"Пока он не погасил основной долг, неустойка продолжает капать. Зачем создавать негативный фон, непонятно. Дима легких путей не ищет", - резюмировал Сергей Жорин.

Оксана и Дмитрий Тарасовы развелись в 2011 году, после чего суд обязал футболиста выплачивать алименты бывшей супруге.

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