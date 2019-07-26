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26.07.2019 13:57
Рубрика: В мире

Телеканал RT возмутился штрафом в 200 тысяч фунтов без решения суда

Текст: Александр Саможнев

Телеканал RT возмутился решением британского регулятора Ofcom наложить штраф в размере 200 тысяч фунтов за нарушение вещательного кодекса, как подсчитали британцы, по семи эпизодам.

Представители телеканала отмечают, что им вменяют в вину "недостаточную беспристрастность" в освещении истории вокруг британского шпиона Сергея Скрипаля и событий в Сирии.

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Журналисты обратились в суд, чтобы опротестовать несправедливое заключение Ofcom. Судья Высокого суда Лондона такую возможность им предоставил.

Однако в нарушении норм, не дождавшись решения судебной инстанции по сути дела, Ofcom наложил на RT высокие штрафные санкции.

При этом телеканал отмечает несоразмерность наказания по сравнению с другими изданиями, которые за большие провинности, в том числе за разжигание межнациональной ненависти и распространение националистических лозунгов, получили втрое меньшие штрафы.

В мире Европа Великобритания
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