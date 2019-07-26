Трамп не будет винить Анкару в покупке российских С-400

Глава Белого дома Дональд Трамп убежден, что нет причин винить власти Турции за их решение приобрести российские системы С-400. Об этом он лично заявил журналистам, комментируя новости о покупке.

"Это сложная ситуация​​​. Они получают С-400, - передает РИА Новости слова американского президента. - Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации Обамы".

При этом он выразил убежденность в том, что Вашингтон сможет "легко продать другим странам" предназначавшиеся Турции истребители F-35.

Напомним, что США пригрозили Анкаре задержать или вообще отменить продажу новейших истребителей F-35 в случае закупке Турцией российских систем, но Реджеп Эрдоган проявил твердость и предпочел С-400 американским комплексам Patriot.