Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент Дональд Трамп выступил за реформирование Всемирной торговой организации (ВТО). При этом, по его словам, США намерены использовать все законные средства, чтобы не допустить предоставления послаблений в рамках организации странам, которые объявили себя развивающимися, в частности Китаю, сообщает газета The Washington Post.

США полагают, что в рамках модернизированной ВТО можно будет предусмотреть более строгие санкции против Китая, который пользуется приемами субсидирования технологической продукции и сельского хозяйства, искажая тем самым общемировую торговую практику.

Между тем Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования ВТО. В меморандуме ведомства говорится, что США никогда не принимали претензию Китая на статус развивающейся страны, и практически каждый текущий экономический показатель опровергает этот тезис. В документе также отмечается, что семь из десяти самых богатых экономик мира в настоящее время претендуют на статус развивающихся стран. Среди них числятся Бруней, Гонконг, Кувейт, Макао, Катар, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты.

Встреча министров торговли, организованная премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве в прошлом месяце, на которой отсутствовали как США, так и Китай, стала первым шагом на пути создания системы надежных и предсказуемых правил в глобальной торговле 21-го века, отмечает издание. .