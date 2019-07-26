Участницу Олимпиады-2016 арестовали с 50 кг наркотиков

Известная голландская бегунья, участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мадия Гафур арестована в Германии с 50 кг наркотиков. Ее ожидает длительный тюремный срок.

Голландская бегунья находится в немецкой тюрьме уже более месяца - ее задержали 18 июня. Автомобиль Гафур был остановлен для проверки дорожной полицией, сотрудники которой обнаружили в машине 50 кг наркотических средств. Инцидент произошел практически сразу после того, как спортсменка оказалась на территории Германии, сообщает Sporza.

Гафур рассказала, что направляется в Дюссельдорф на тренировку, однако ее поведение вызвало подозрение у правоохранителей, которые приняли решение провести досмотр автомобиля. В одной из коробок, где, по словам Гафур, находились ее кроссовки для бега, были найдены 50 кг различных наркотиков на общую сумму более 2 млн евро. Она была арестована на месте и отправлена в камеру.

"Мы в шоке. Если это все правда, и у нас не будет причин для сомнения, то для Гафур наступит конец спортивной карьеры", - сказал глава Федерации легкой атлетики Голландии Эд Роскам.

Если Гафур признают виновной, то она лишится финансовой поддержки от федерации. "Если она виновна, то такие спортсмены нам не нужны", - продолжил Роскам.

Гафур на Олимпиаде в Рио выступала в составе эстафетной команды, но успеха не добилась. Перед задержанием она успела выполнить квалификационный норматив на чемпионат мира в Дохе в эстафете 4×400 м, но теперь вместо соревнований отправится за решетку.