Новости

Юнкер отказал Джонсону в пересмотре соглашения об условиях Brexit 09:54
В Хабаровском крае ребенок получил травмы в нелегальном лагере 09:20
МИД Венесуэлы заявил о посягательствах США на право граждан питаться 09:19
Отдых на природе: как выбрать правильную туристическую палатку 09:00
Ученые рассказали о необходимой тренировке для долгой жизни 08:43
Австралийские власти разрешили охоту на диких кошек 08:21
Начальника амурской колонии обвинили в создании курорта для Цеповяза 08:15
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА 08:13
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ 07:59
Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф 07:45
Медведеву заподозрили в романе с молдавским фигуристом 07:33
Во Владивосток прибыл вертолетоносец Военно-морских сил Филиппин 07:25
На Бородинском поле пройдет реконструкция сражения в честь Давыдова 07:23
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент 07:14
В Якутске выявлена подпольная оружейная мастерская 07:12
Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет 07:09
В Бурятии дополнительно обследуют детские палаточные лагеря 06:48
Мост на воздушных шарах построят в Останкино 06:41
Жителям столицы пообещали временное прекращение дождей 06:26
Видео: Кличко не смог выговорить название института 06:22
В Китае число жертв оползня возросло до 20 человек 06:04
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив 05:48
Еще один ребенок попал в больницу после пожара в Хабаровском крае 05:45
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты 05:31
Зоозащитники потребовали выпустить косаток из "китовой тюрьмы" вместе 05:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 08:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о необходимой тренировке для долгой жизни

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Мичиганского университета пришли к выводу, что тренировки с отягощениями необходимы для укрепления мышечной массы и поддержания здоровья в преклонном возрасте, передает Medicalxpress.

По словам доктора Марка Петерсона, у многих старость ассоциируется со снижением физических и умственных способностей и в целом с низким качеством жизни.

- Когда спрашиваешь людей, хотели бы они дожить до 100 лет, мало кто отвечает "да", - пояснил исследователь, отметив, что старение, даже если у человека нет хронических заболеваний, почти всегда связано с биологическими изменениями.

Например, со снижением мышечной массы, функций скелетных мышц и так далее.

Фото: PHOTOXPRESS
РГ-советы: Что есть, чтобы прожить долго

- Есть научно обоснованные данные, согласно которым тренировки с отягощением, если они проводятся под руководством опытного тренера, улучшают функционирование мышц, благоприятно сказываются на лечении хронических заболеваний. Также они заметно повышают качество жизни и ожидаемую продолжительность здоровой жизни, - пояснили специалисты.

В качестве отягощения можно использовать различный инвентарь - гири, штангу, гантели и так далее. Подойдет и собственный вес.

Ранее ученые из Бразилии и Великобритании выяснили, что самыми эффективными для потери лишнего веса являются интервальные тренировки, когда периоды высокой активности (это может быть бег, плавание, силовые упражнения) чередуются с паузами для восстановления.​​ Такие занятия показали большую результативность, чем непрерывные тренировки умеренной интенсивности.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты