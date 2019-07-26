Ученые рассказали о необходимой тренировке для долгой жизни

Исследователи из Мичиганского университета пришли к выводу, что тренировки с отягощениями необходимы для укрепления мышечной массы и поддержания здоровья в преклонном возрасте, передает Medicalxpress.

По словам доктора Марка Петерсона, у многих старость ассоциируется со снижением физических и умственных способностей и в целом с низким качеством жизни.

- Когда спрашиваешь людей, хотели бы они дожить до 100 лет, мало кто отвечает "да", - пояснил исследователь, отметив, что старение, даже если у человека нет хронических заболеваний, почти всегда связано с биологическими изменениями.

Например, со снижением мышечной массы, функций скелетных мышц и так далее.

- Есть научно обоснованные данные, согласно которым тренировки с отягощением, если они проводятся под руководством опытного тренера, улучшают функционирование мышц, благоприятно сказываются на лечении хронических заболеваний. Также они заметно повышают качество жизни и ожидаемую продолжительность здоровой жизни, - пояснили специалисты.

В качестве отягощения можно использовать различный инвентарь - гири, штангу, гантели и так далее. Подойдет и собственный вес.

Ранее ученые из Бразилии и Великобритании выяснили, что самыми эффективными для потери лишнего веса являются интервальные тренировки, когда периоды высокой активности (это может быть бег, плавание, силовые упражнения) чередуются с паузами для восстановления.​​ Такие занятия показали большую результативность, чем непрерывные тренировки умеренной интенсивности.