Новости

Украинки ответили флэшмобом в Сети на оскорбление чиновника 23:34
В Москве столкнулись автобус и легковушка: двое пострадали 22:58
Трамп потребовал реформировать ВТО 22:34
Высокопоставленного военного в США обвинили в сексуальных домогательствах 22:30
Трамп назвал введение "цифрового налога" "глупостью Макрона" 22:00
Россия и Турция обсудили поставку самолетов 21:34
МИД РФ пояснил позицию по обвинения в Австрии Зайцева 21:30
СМИ: Аниту Цой экстренно увезли на скорой из VIP-зоны фестиваля в Баку 21:12
Компания Nord Stream 2 пожаловалась в Евросуд на дискриминацию 21:03
Путин подписал закон "о брендах" регионов 20:47
Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры и образования 20:22
УАЗ опубликовал "живую" фотографию рычага АКПП "Патриота" 20:00
Найдена двухметровая бедренная кость возрастом 140 миллионов лет 19:35
Кузнецова получит американскую визу. Только ее проблемы это не решит 19:17
Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии 19:07
Найдены древнеегипетские магические амулеты для зачатия 19:00
В Китае рассказали о "пощечине" странам НАТО со стороны России 18:42
Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы 18:40
В джунглях Амазонки нашли невероятно маленькую обезьяну 18:40
Путин сделал необязательной установку счетчиков для домов под снос 18:28
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета 18:20
Игорь Бабушкин рассказал о задержании экс-премьера Астраханской области 18:19
Зеленского попросили пустить поезда в Крым 18:11
В Пскове дайверы нашли владельца поднятых со дна реки документов 18:02
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT 17:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали города, где самая дешевая аренда квартир
Эксперты назвали города, где самая дешевая аренда квартир
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Как небольшой гарнизон отстоял Петропавловский порт
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах
26.07.2019 23:34
Рубрика: В мире

Украинки ответили флэшмобом в Сети на оскорбление чиновника

Зампредседателя Запорожского облсовета Владислав Марченко стал объектом травли в Сети со стороны сотен разгневанных украинок, передает РИА Новости. Ранее чиновник резко высказался на своем аккаунте в Facebook, что считает приличных девушек "королевами" и что им "не стоит оголяться на людях", провоцируя насильников.

Фото: iStock
Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России

Сотни пользовательниц интернета запустили флэшмоб: выкладывать свои фото с хештегом #забулазапитатиуМарченка (укп. - забыла спросить у Марченко). Их возмутил менторский тон чиновника и они напомнили ему, что в современном мире женщины имеют право на самовыражение и мужчины не должны их в этом притеснять.

"Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье, - съязвила одна из пользовательниц. - И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж - предел мечтаний любой женщины".

В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские военные отправили межконтинентальную ракету точно в цель
Президент России подписал законы о смене зарплатного банка
Банк России второй раз подряд снизил ключевую ставку
Одобрен закон о пособиях на детей от 1,5 лет
МИД РФ раскритиковал решение Великобритании наложить штраф на RT