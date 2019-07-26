Украинки ответили флэшмобом в Сети на оскорбление чиновника

Зампредседателя Запорожского облсовета Владислав Марченко стал объектом травли в Сети со стороны сотен разгневанных украинок, передает РИА Новости. Ранее чиновник резко высказался на своем аккаунте в Facebook, что считает приличных девушек "королевами" и что им "не стоит оголяться на людях", провоцируя насильников.

Сотни пользовательниц интернета запустили флэшмоб: выкладывать свои фото с хештегом #забулазапитатиуМарченка (укп. - забыла спросить у Марченко). Их возмутил менторский тон чиновника и они напомнили ему, что в современном мире женщины имеют право на самовыражение и мужчины не должны их в этом притеснять.

"Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье, - съязвила одна из пользовательниц. - И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж - предел мечтаний любой женщины".