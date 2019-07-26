Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России

Украинская пресса бурно обсуждает экзотическое явление в Азовском море, описанное в штабе так называемой "Операции объединенных сил" - так теперь называется военная кампания Киева в Донбассе. Эти откровения опубликованы на страничке ООС в Facebook.

Там ссылаются на свидетельства экипажей украинских пограничных катеров, которые вот уже два дня подряд после девяти вечера, едва только стемнеет, наблюдают в акватории, прилегающей к Мариуполю, некие зеленые лучи.

Как передает портал strana.ua, лучи исходят со стороны российских кораблей береговой охраны ФСБ, которые якобы зачем-то издали подсвечивают зеленым светом украинские суда. Загадочные манипуляции, как утверждает украинская сторона, продолжаются несколько минут - и так из раза в раз.

При этом никто не заметил, чтобы путем загадочного мерцания выводилась из строя техника или происходило еще что-нибудь в таком духе. Но на всякий случай украинские пограничники передали свои опасения о возможных "диверсиях" и в военную прокуратуру, и в полицию, и в Службу безопасности Украины. А командование ООС отрапортовало, что приняты все необходимые меры по защите украинских военных от российских зеленых лучей.