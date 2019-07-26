Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки установила минимальные баллы единого госэкзамена для выпускников 2020 года. Только набрав указанное количество баллов, школьник сможет получить аттестат.

Приказ размещен на сайте Рособрнадзора.

Итак, необходимый минимум баллов ЕГЭ по русскому языку - 24, по математике профильного уровня - 27, по физике, биологии и химии - 36, по информатике - 40, по истории - 32, по географии - 37, по обществознанию- 42. По литературе - 32, по иностранным языкам - 22.

Для сдающих математику базового уровня - своя шкала, пятибалльная. И здесь для получения аттестата нужно набрать не меньше 3 баллов.

Отметим, что минимальный балл гарантирует только получение аттестата. Если вы собираетесь поступать в вузы - правила другие. Чтобы поступить на бакалавриат или специалитет в тот или иной вуз, по русскому языку минимальных 24 баллов недостаточно. Нужно набрать 36. Правда, по другим предметам баллы "в аттестат" и для поступления в вуз совпадают.