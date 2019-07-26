Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ для получения аттестата

Приказ размещен на сайте Рособрнадзора.
Итак, необходимый минимум баллов ЕГЭ по русскому языку - 24, по математике профильного уровня - 27, по физике, биологии и химии - 36, по информатике - 40, по истории - 32, по географии - 37, по обществознанию- 42. По литературе - 32, по иностранным языкам - 22.
Для сдающих математику базового уровня - своя шкала, пятибалльная. И здесь для получения аттестата нужно набрать не меньше 3 баллов.
Отметим, что минимальный балл гарантирует только получение аттестата. Если вы собираетесь поступать в вузы - правила другие. Чтобы поступить на бакалавриат или специалитет в тот или иной вуз, по русскому языку минимальных 24 баллов недостаточно. Нужно набрать 36. Правда, по другим предметам баллы "в аттестат" и для поступления в вуз совпадают.