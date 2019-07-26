В Китае число жертв оползня возросло до 20 человек

В КНР число жертв оползня, сошедшего в юго-западной провинции Гуйчжоу, увеличилось до 20 человек, еще 25 числятся пропавшими без вести. Такую информацию в пятницу распространило центральное телевидение Китая.

За последние сутки из-под завалов были также извлечены тела трех детей, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось об 11 погибших и 34 пропавших без вести.

Напомним, ЧП в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй произошло 23 июля. Оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам. Под толщей грунта оказались более 20 построек, включая жилые дома. Поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействованы сотни спасателей.