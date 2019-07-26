В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно собирать грибы, чтобы не отравиться ими.

В первую очередь эксперты предупреждают: у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Так что перед тем, как их собирать, надо каждый гриб внимательно осмотреть.

По словам ведущего специалиста Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максима Дьякова, настоящие и ложные грибы отличаются размером плодового тела, окраской разных частей, наличием специфических структур типа пленочки под шляпкой.

Например, у лесных шампиньонов пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрастом темнеют, а у бледной поганки - всегда белые. А вот гриб галерина окаймленная сильно похожа на летний опенок, но смертельно ядовита. У нее четко виден поясок на ножке под шляпкой, но и у опят он есть. Так что лучше летние опята не собирать.

Кроме того, отравиться можно и неядовитыми грибами. В том числе опасны грибы со старым плодовым телом. Их можно отличить по дряблости текстуры, наличию большого числа червяков и других насекомых, плесени. Кроме того, если в месте сбора грибов неблагоприятная экологическая обстановка, то от сбора грибов там лучше отказаться, потому что грибы впитывают в себя все вредные вещества, в том числе радионуклиды, тяжелые металлы, остатки сельскохозпестицидов. Все они могут в грибах накапливаться и концентрироваться. Также не рекомендуется собирать грибы на обочинах автодорог.

Собирая грибы, лучше их не выдергивать, не срезать, а выкручивать их из субстрата, а уже после этого обрезать грязное основание ножки.

Что касается употребления грибов, эксперты не рекомендуют ими увлекаться. Клеточная стенка у грибов состоит из хитина, а человеческий организм не способен вырабатывать ферменты, которые могут разрушать хитин. В связи с этим большинство соединений у грибов усваивается лишь частично. Тем, у кого есть проблемы с желудочно- кишечным трактом и детям до семи лет, есть грибы не рекомендуется.