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26.07.2019 18:30
Рубрика: Власть

В России ужесточили ответственность за подделку документов

Текст: Татьяна Замахина

За подделку документов будет грозить до трех лет лишения свободы. Закон об усилении административной и уголовной ответственности подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС

Ужесточается наказание за подделку паспорта, удостоверения, а также разного рода официальных документов, штампов, печатей или бланков. За это будет грозить ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок. Срок лишения свободы по этому составу сейчас доходит до двух лет.

Кроме того, вводится новая часть уголовной статьи. Приобретение, хранение, перевозка, а равно использование поддельных документов, печатей и т.п. наказывается ограничением или лишением свободы, либо принудительными работами на срок до одного года.

Фото: Cybrain/ iStock
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Еще один закон ужесточает административную ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба РФ. Штрафные санкции в этих случаях возрастут до 1-3 тысяч рублей (ранее - от 500 рублей до 1 тысячи рублей.). Одновременно вводятся штрафы в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей за повторное совершение таких правонарушений.

Также усиливаются санкции за представление заведомо ложных сведений для получения общероссийского и заграничного паспортов. Для граждан размер штрафа увеличивается до 3-5 тыс. руб. (сейчас от 100 рублей до 300 рублей), для должностных лиц - до 5-10 тысяч рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тысяч рублей).

Актуальность данного вопроса связана с участившимися случаями подделки документов, заявил ранее в ходе рассмотрения этого вопроса в Госдуме замглавы МВД Игорь Зубов. Особенно часто это происходит при оказании госуслуг в миграционной сфере, при оформлении разрешений на работу, патентов и регистраций. "В 2017 году было выявлено более 10 тысяч фактов предоставления подложных документов, на июнь 2018 года - уже почти 19 тысяч", - сказал замминистра.
 

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