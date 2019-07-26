Валентина Матвиенко подвела итоги весенней сессии Совфеда

Российский парламент ушел на каникулы - 26 июля финальное заседание провел Совет Федерации. В повестку вошли 72 вопроса, а всего с 30 января сенаторы рассмотрели более 320 законов, 15 из них были внесены в этом году самими членами Совфеда, еще около 30 - в соавторстве с депутатами Госдумы и другими субъектами законодательной инициативы.

"В целом есть все основания сказать, что завершающаяся сессия продуктивная во всех смыслах. И по оперативности, и по количеству принятых законов, и по их качеству. Вижу в этом важнейший результат нашей работы. Мы вправе записать его в актив палаты в целом, актив каждого из нас", - сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, закрывая весеннюю сессию палаты.

Говоря о содержании работы в последние шесть месяцев, она особо выделила те документы, которые направлены на улучшение жизни граждан. Это, например, закон о погашении ипотечного кредита многодетным семьям, который гарантирует им в случае рождения третьего и последующих детей поддержку в размере 450 тысяч рублей из федерального бюджета на погашение ипотеки.

Реализована инициатива главы государства о расширении числа семей, которым устанавливается ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Этот закон сенаторы одобрили как раз под завершение сессии - на последнем заседании. С 1 января 2020 года семьи с детьми до трех лет смогут претендовать на ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума ребенка, если доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.

"В кратчайшие сроки было выполнено поручение президента о повышении уровня материального обеспечения неработающих пенсионеров. Таким образом, устранена несправедливость в отношении тех пенсионеров, которые получали социальную доплату ниже прожиточного минимума", - напомнила Матвиенко. - Также в эту сессию палата одобрила закон о паллиативной помощи. Он заложил прочную правовую основу для развития такой помощи во всех регионах страны".

Целый ряд мероприятий был посвящен реализации национальных проектов. Это "правительственные часы", открытые диалоги с министрами, парламентские слушания, круглые столы, заседания консультативных и совещательных органов. Тема нацпроектов стала ведущей темой третьего Форума социальных инноваций регионов, проведенного Советом Федерации совместно с правительством Москвы в июне и собравшего на своих площадках рекордные 30 тысяч участников.

"Принятие законов - очень ответственная миссия. По сути мы с вами определяем порядок, правила, по которым будет жить страна, по которым будут жить наши граждане, наш бизнес, - отметила спикер.

"На нас лежит огромная ответственность за последствия принятия законов. Каждый закон должен проходить не только правовую экспертизу, он должен проходить экспертизу на то, не станет ли хуже жить нашим гражданам, будет ли лучше", - подчеркнула Матвиенко и попросила все комитеты и подразделения палаты всегда обращать внимание на этот аспект законодательной деятельности.

Говоря о международной работе Совета Федерации, спикер в первую очередь упомянула в числе достижений включение в график ООН Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая пройдет в России 21 мая 2022 года. Идея проведения этого форума была выдвинута российской делегацией на 140-й ассамблее Межпарламентского союза (UIP) в Дохе в апреле этого года и получила поддержку членов UIP. "На недавней моей встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерреш назвал предстоящую конференцию одним из приоритетных проектов ООН", - отметила Матвиенко.

"Во многом благодаря предпринятым нами усилиям, UIP поддержал принципиальную позицию РФ о недопустимости санкций в отношении парламентариев", - напомнила спикер, добавив, что последовательная и принципиальная позиция Федерального Собрания позволила России вернуться в ПАСЕ без всяких ограничений. "Это хорошая новость, но расслабляться ни в коем случае нельзя. Внешнее давление на нашу страну продолжается", - обратилась глава Совфеда к коллегам.

А пока Матвиенко посоветовала сенаторам немного расслабиться, отдохнуть, пообщаться с родными и набраться сил.

На этом весенняя сессия Совета Федерации была объявлена закрытой. Первое заседание осенней сессии состоится 25 сентября. На "правительственном часе" выступит министр экономики Максим Орешкин с докладом "О среднесрочных тенденциях и прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". Это одна из традиций Совета Федерации - изучать прогноз экономразвития страны перед началом формирования бюджета на следующий год.