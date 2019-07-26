Владислав Гринев выиграл "бронзу" чемпионата мира на одной из самых престижных дистанций в плавании - стометровке вольным стилем. Гринев финишировал за 47,82 секунды, уступив австралийцу Кайлу Чалмерсу (47,08) и пока недосягаемому американцу Калебу Дресселу, разменявшему 47 секунд (46,96).

Медали ЧМ на сотне кролем у российских спринтеров не было с Барселоны-2003, когда побеждал Александр Попов. С самим четырехкратным олимпийским чемпионом наш сегодняшний герой оказался не знаком. Если не считать, как однажды, лет в 15, взял у Попова автограф.

- Что совершил какой-то исторический прорыв, пока не ощущаю, - признался Гринев. - Медаль есть - это хорошо. Разозлился в конце, решил добавить. Показал время стабильное. Такое же, как в полуфинале. Даже удивился. На каждом старте старался плыть на максимуме. Здесь не те соревнования, где можно экономить силы. Можно так и пролететь.

Да, ошибок - стратегических или технических - на главном турнире сезоне лучше не допускать. Но это случилось с американкой Лилли Кинг, которая уже обыграла нашу Юлию Ефимову в финале на 100 м брассом. Все предвкушали очередную битву на двухсотметровке, где Кинг снова собиралась отхватить себе "золото". Но вчера в предварительном заплыве Лилли нарушила правила выполнения поворота и была дисквалифицирована. Протест сборной США отклонили.

В 2015-м на домашнем ЧМ Юля испытала нечто похожее. Она решила выйти в полуфинал малой кровью, но просчиталась: время 2.26,11 потянуло только на 17-е место, тогда как дальше проходят только 16 участниц. Впрочем, тогда у Ефимовой уже было "золото" со стометровки, где она обогнала прежнюю свою принципиальную соперницу литовку Руту Мейлутите. Сейчас на 200 м россиянка является действующей чемпионкой и - после вылета Кинг - фавориткой. Как на ней скажется отсутствие главной конкурентки? Даст больше свободы и скорости или слишком расслабит? Но то, что Кинг будет рвать и метать на "полтиннике" брассом в заключительный день ЧМ не вызывает сомнений.

О соперничестве Ефимова - Кинг, корреспондент "РГ" побеседовал с Евгением Коротышкиным, серебряным призером игр-2012 в Лондоне, а теперь президентом Федерации плавания города Москвы.

Почему Юля проиграла на 100 м брассом?

Евгений Коротышкин: Эта битва длится уже несколько лет. У Кинг принципиальная позиция: ей важно только обогнать Ефимову, ей не важно быть первой. А Юля пытается дотянуться до золотой медали. По моему личному мнению, если бы Ефимова построила подготовку по-другому, ей бы это удалось. Визуально ей не хватает хорошо проработанной мышечной системы, чтобы получить взрывную мощь. Проигрывая старт и финиш, невозможно лишь за счет второстепенных преимуществ выиграть дистанцию. Тут важны все элементы.

Но ведь эта взрывная мощь никогда не была козырем россиянки?

Евгений Коротышкин: Эту ситуацию можно изменить. Мы разговаривали с пловцами, с тренерами и вывели для себя истину: для профессионального спортсмена важно обновление. Каждые 4-5 лет необходимо менять тренера. Если это папа, как у Юли, то с ним можно договориться, он всегда пожалеет. Кстати, когда Ефимова плавала у Дэвида Сало, она была лучше проработана. При этом я не говорю, что Сало лучший для нее тренер. Но у нее были другие эмоции. Конечно, на переправе коней не меняют. Уверен, что за год до Олимпиады она не будет ничего предпринимать. Но если она решит плавать после Токио, перемены потребуются. Для движения вперед нужно взбудоражить организм.

Кинг не попала в финал на 200 м. Ждем "полтинник". Кто кого?

Евгений Коротышкин: Я и до этого в Кинг на 200 м не очень верил. Думаю, что Юля должна быть лучше подготовлена на эту дистанцию. Хотя это взгляд со стороны. Если бы был в курсе ее тренировок, сказал бы точнее. Если вернуться к сотне, то в начале сезона она плывет стометровку за 1.05, на отборе - за 1.07, на главном старте - за 1.05. Удержание такого результата говорит о том, что движения вперед нет. Но это тоже тренерская методика. Если бы она делала что-то неправильно, она бы плыла все хуже. А она проделывает практически одну и ту же работу на одном уровне. Всплеска не наблюдается. Может, она выбрала для себя такой экономный устоявшийся режим тренировок. Юля может стать как Адам Пити. Но чтобы прогрессировать, надо даже не сильнее впахивать, а впахивать по-новому.