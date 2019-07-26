Вместо крови можно будет сдать пот на сахар

Интереснейшее исследование о новом способе измерения уровня сахара опубликовали химики Московского государственного университета. Они предложили следить за глюкозой с помощью анализа пота.

К подобным разработкам ученых подтолкнуло стремление улучшить качество жизни больных сахарным диабетом. Как отмечают в пресс-службе МГУ, этим заболеванием страдают до 5 процентов населения. Больным приходится по нескольку раз за день брать у самих себя кровь на экспресс-анализ, это довольно неприятная процедура. Поэтому и пришла идея использовать пот для измерений.

Для этого нужна принципиально новая технология, над которой работают сотрудники кафедры аналитической химии под руководством профессора Аркадия Карякина. Ученые создают уникальный биосенсор с модифицированным платиновым электродом. Первые испытания показали, что технология отлично реагирует на изменение уровня глюкозы. Исследования в этом направлении продолжаются.