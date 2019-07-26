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26.07.2019 22:30
Рубрика: В мире

Высокопоставленного военного в США обвинили в сексуальных домогательствах

Командующего Стратегическим командованием ВС США генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times. Подчиненная Хайтена — полковник Кэтрин Сплетстосер — заявила о двухгодичной давности инциденте, когда подверглась домогательствам генерала.

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Сам он эти обвинения категорически отрицает и по результатам служебного расследования было принято решение не привлекать Хайтена к военному трибуналу.

Но, по мнению журналистов New York Times, инцидент может негативно сказаться на дальнейшей карьере военного. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о планах выдвинуть Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, второго по рангу военного чина страны.

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