Высокопоставленного военного в США обвинили в сексуальных домогательствах

Командующего Стратегическим командованием ВС США генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times. Подчиненная Хайтена — полковник Кэтрин Сплетстосер — заявила о двухгодичной давности инциденте, когда подверглась домогательствам генерала.

Сам он эти обвинения категорически отрицает и по результатам служебного расследования было принято решение не привлекать Хайтена к военному трибуналу.

Но, по мнению журналистов New York Times, инцидент может негативно сказаться на дальнейшей карьере военного. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о планах выдвинуть Хайтена на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, второго по рангу военного чина страны.