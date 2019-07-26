WhatsApp заработает отдельно на миллиардах компьютеров по всему миру

Разработчики WhatsApp готовят новую версию мессенджера для настольных компьютеров, которая сможет работать независимо от смартфона.

В настоящее время для того, чтобы вести переписку в WhatsApp, нужно держать смартфон с установленным на нем клиентом подключенным к интернету - для синхронизации сообщений.

Если смартфон отключится от Сети, обмен сообщениями и другие функции окажутся недоступны на ПК.

В WhatsApp решили исправить эту проблему, передает инсайдер WABetaInfo. В одной из будущих версий десктопного клиента пользователи смогут пользоваться возможностями WhatsApp, не подключая смартфон.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 26, 2019

"Настольные" версии WhatsApp в настоящее время выпускаются для Windows и Mac. Получат ли доступ к новой функции владельцы яблочных компьютеров и ноутбуков, неизвестно.