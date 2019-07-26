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WhatsApp заработает отдельно на миллиардах компьютеров по всему миру

Текст:   Антон Благовещенский
26.07.2019,  
17:01
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Разработчики WhatsApp готовят новую версию мессенджера для настольных компьютеров, которая сможет работать независимо от смартфона.

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В настоящее время для того, чтобы вести переписку в WhatsApp, нужно держать смартфон с установленным на нем клиентом подключенным к интернету - для синхронизации сообщений.

Если смартфон отключится от Сети, обмен сообщениями и другие функции окажутся недоступны на ПК.

В WhatsApp решили исправить эту проблему, передает инсайдер WABetaInfo. В одной из будущих версий десктопного клиента пользователи смогут пользоваться возможностями WhatsApp, не подключая смартфон.

"Настольные" версии WhatsApp в настоящее время выпускаются для Windows и Mac. Получат ли доступ к новой функции владельцы яблочных компьютеров и ноутбуков, неизвестно.

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