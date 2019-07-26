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Ждем iPhone с 5G. Apple купила бизнес Intel по выпуску сотовых модемов

Текст:   Антон Благовещенский
26.07.2019,  
17:38
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Apple приобрела подразделение Intel по производству модемов для смартфонов. Сделка обошлась яблочной корпорации в миллиард долларов, говорится в официальном сообщении.

После того, как сделка будет завершена, в Apple перейдут работать 2200 сотрудников Intel. Кроме того, в распоряжении Apple окажется более чем 17 тысяч принадлежащих Intel патентов, связанных с разработкой и производством модемов для мобильных устройств.

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Intel при этом сможет продолжать выпуск модемов для других девайсов - ПК, устройств из интернета вещей, беспилотных авто.

В апреле 2019 года Intel отказалась от работы над технологией 5G для смартфонов. Сделка позволит Apple самостоятельно "решать судьбу 5G" в своих устройствах, пишет Wired.

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