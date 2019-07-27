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27.07.2019 13:15
Рубрика: В мире

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Текст: Александр Саможнев

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения,  продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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По словам политика, ЦАР стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово. Ранее МИД Сербии сообщил об отзыве в одностороннем порядке признания  независимости Косова со стороны Палау, Мадагаскара, Соломоновых островов, Коморских островов, Содружества Доминики, Суринама, Либерии, Сан-Томе и Принсипи, Гвинеи-Бисау, Бурунди, Папуа-Новой Гвинеи, Лесото и Гренады.

Дачич уточнил, что в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96, провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию. В октябре в Чили состоится очередная попытка Приштины вступить в Интерпол. Косовары вряд ли станут членами какой-либо международной организации, в которой голосование происходит, как в ООН.

В мире Европа Сербия Косово Обострение ситуации в Косово
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