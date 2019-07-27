Дональд Трамп: Нет причин не ладить с Россией

Американский президент Дональд Трамп выразил убежденность в том, что у США и России нет поводов для вражды. И посетовал на то, что в ухудшении отношений между странами виновна Демократическая партия США.

"Мир над ними смеется, - передает ТАСС критику Трампа в адрес своих давних оппозиционеров-демократов. - Но, к сожалению, это чрезвычайно плохо для нашей страны".

Деятельность демократов, по мнению президента США, осложняют отношения Вашингтона и Москвы.

"Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию, - посетовал Трамп. - Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами".