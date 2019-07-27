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Рубрика: Власть

Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов. Документ ограничивает 20 процентами долю иностранцев в крупных информресурсах страны.

Суд признал законным иск Роскомнадзора к Twitter

Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин пояснил, что в первую очередь это касается компаний "Яндекс" и Mail.ru, которые имеют значимое влияние в информационной инфраструктуре РФ. Значимыми активно используемые россиянами ресурсы будет признавать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора.

Целью инициативы является защита персональных данных граждан РФ. Между тем, как отметил автор законопроекта, документ не грозит потрясениями в IT-компаниях, он коснется лишь небольшого их числа.

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