В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России

Специалисты выделили три инфекционных заболевания, представляющих наибольшую угрозу для здоровья взрослых россиян.

Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.

Именно гепатит в России назван одной из первых проблем.

"Это одна из первых наших проблем, хотя в настоящий момент семимильными шагами идут исследования современных методов лечения", - отметила Елена Малинникова.

О кори было сказано, что это заболевание вакциноуправляемое и его можно предупредить. Тем не менее специалисты отмечают распространение кори. При этом ВИЧ специалист Минздрава назвала нерешенной, но решаемой проблемой.