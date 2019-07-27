На Украине задержали лидера банды "грабителей в голливудских масках"

Главарь "банды грабителей в масках" задержан в украинском Херсоне, сообщает пресс-служба МВД Украины. Преступники прославились тем, что использовали при ограблениях резиновые маски по принципу героев культового фильма "На гребне волны" с Патриком Суэйзи.

В течение двух лет они наводили ужас на ювелирные магазины по всей стране, совершив при этом 18 нападений. Сумма похищенного, по предварительным данным, составляет пять миллионов долларов.

В 2018 году банда из пяти человек, залегла на дно и ее поиски продолжались 14 месяцев. Ее главарь, который лично разрабатывал все преступления, за это время сменил внешность. Поиски остальных четверых бандитов продолжаются.

Главарю банды предъявлены обвинения по семи статьям УК Украины. Его задержали на 60 суток.