Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна

Школы переходят на ускоренное обучение - трехлетнюю "началку". Ученые рассказали, каким детям она полезна, а каким лучше остаться в четырехлетке.

Некоторые школы уже второй год набирают классы "эффективной "началки". Эксперимент особо не афишируется, но на сайтах школ информация для родителей есть. Просто так в трехлетний класс не запишут - надо пройти отбор. Итак, чем отличается "началка" за три года вместо четырех? Главные отличия - на первом году обучения. Материал первого класса ученики должны пройти до декабря, а с января по май - материал второго класса.

Ирина Шаповаленко, заведующая кафедрой возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета рассказала "РГ": "Сама идея сокращенного, ускоренного обучения в начальной школе у меня отторжения не вызывает. Появляется вариативность образовательной траектории, родители могут выбрать трехлетний или четырехлетний вариант обучения. Порассуждаем, каким детям может быть полезна трехлетняя "началка"?

Скорее всего, это дети достаточно интеллектуально развитые, как будто бы вполне способные начать обучение в школе по своим умственным способностям, но имеющие сложности разного рода. Например, ребенок гиперактивный, с трудностями концентрации внимания. Или дети тревожные, чувствительные, ранимые, затрудняющиеся в общении со сверстниками. Или дети физически ослабленные, часто болеющие. Они получают шанс провести в детском саду дополнительное время, в более свободной атмосфере дошкольных занятий преодолеть некоторые свои слабости (тем более, что период от 6 до 7 лет очень важен и с точки зрения созревания мозга). А затем пойти в школу по трехлетней программе.

В этом случае их родители будут меньше беспокоиться о том, что умненький, но имеющий некоторые сложности, ребенок "пересидит", опоздает по сравнению со сверстниками… В то же время четырехлетняя программа начальной школы имеет свои преимущества, которые позволяют большинству детей в подходящем темпе, с опорой на собственные силы усвоить необходимое содержание. Что меня настораживает в реализации модели трехлетней, "сокращенной" или "ускоренной" "началки"? Проработаны ли новые программы? Не окажется ли так, что программа четырехлетки будет механически втиснута в три года? Если какие-то классы переходят на трехлетнее обучение, то в школе должны быть программы и для четырех, и для трех лет учебы. Нельзя просто выкинуть некоторые разделы или сократить время, содержание обучения должно быть продумано и переструктурировано. Да и учебники должны быть приведены в соответствие с новыми условиями, а сделано ли это?

Три совета Ирины Шаповаленко родителям будущих первоклассников:

1. Ни в коем случае не надо стремиться отправить ребенка на трехлетнюю программу начальной школы "ради сокращения времени" или из соображений престижа. Если ваш ребенок, по мнению учителей, не готов учиться три года вместо привычных четырех, это совсем не значит, что он будет менее успешен, чем другие.

2. Не стоит тратить силы на натаскивание ребенка для успешного прохождения вступительного тестирования любой ценой - заставлять силой учить цифры и буквы, подсовывать прописи. Это может только повредить и оттолкнуть ребенка от школы, вызвать отвращение к самому процессу учебы.

3. Учтите, что, если ребенок уже умеет читать, владеет навыками счета, это еще не означает, что у него все абсолютно в порядке со "школьной зрелостью". Есть понятие психологической готовности к школе. Ребенок должен быть позитивно настроен на школу, мотивирован на этот важную ступень, воспринимать учителя, принимать задачу, уметь включиться в общую работу… У всех детей эта готовность формируется в разное время, и не без участия заинтересованных и заботливых родителей!

Что надо знать родителям про трехлетнюю "началку"

При трехлетнем обучении иностранный язык у детей начнется на первом году обучения, и домашние задания - тоже. В то время как в обычных классах домашних заданий на первом году обучения нет, а иностранный язык учат только со второго года учебы, во втором классе. Если в обычной "началке" обязательная нагрузка составляет 21 час, то в ускоренной - 23 часа.

Декабрь - апрель - независимые диагностики. Не прошел диагностику? Как сказано в документах, "в случае неудовлетворительных результатов независимой диагностики или не ликвидации академической задолженности в установленные школой сроки, количество лет на освоение образовательной программы может быть увеличено до показателя, утвержденного в стандарте". Как это будет выглядеть на деле - не ясно. Получается, что первоклашку, видимо, должны перевести, скажем, из 1 А, который занимается по ускоренной программе, в 1 Б, если он идет по обычной. А если вся параллель в школе перешла на "эффективную "началку", идти в другую школу? Или переходить на индивидуальное или домашнее обучение? Как быть, если по итогам диагностики пришлось перевести в другие классы 5-10 учеников? В 5 А будет 25 учеников, а в 5 Б - только 15? Если из начальной школы вычитается целый год, то и учителей надо меньше. Пусть это 1-2-3 педагога, но их придется увольнять?

Есть и другие вопросы. Главная задача ускоренного обучения - поддержка мотивированных детей, очень хорошо подготовленных к школе. Да, есть дети, которые читают и пишут с 4 лет, владеют основами фонетики и знают, что такое фразеологический оборот. Но таких единицы! Вот отзывы родителей о том, что меняется в ускоренной началке: "ужимаются прописи и азбука, увеличенное домашнее задание", "математика - галопом по европам", "с января основное - английский язык и таблица умножения, а учебники по английскому рассчитаны на тех, кто уже умеет прилично читать- писать и изучение длится не полгода, а год".

Что должен знать и уметь первоклассник в ускоренной школе к декабрю? (пример диагностической работы МЦКО)

Русский язык

1. Отметь слова с согласным звуком в начале (ягода, ирис, орех, пион, уха) 2. Отметь слово, в котором второй слог ударный (юбка, удача, мышка, пирожки) 3. Отметь строчку, где все слова, отвечают на вопрос "какие?"

- письменные, повар, добро- белая, рыжий, краснеть- карандаши, игрушки, домики- цветные, мягкие, школьные

Математика

1. У Коли стояли 5 книг на полке и 7 книг в шкафу. Сколько всего книг было у Коли? 2. На столе лежали три яблока, 7 конфет и 5 груш. Сколько всего фруктов лежало на столе? Запиши решение и ответ. 3. Рассмотри рисунок ( на нем линейка с двумя отмеченными разным цветом отрезками). Для ответа на какой вопрос нужно выполнить действие вычитание? Отметь верный ответ. На сколько сантиметров длина нижнего отрезка больше длины верхнего отрезка? Какова длина верхнего отрезка? Какова длина двух отрезков? Как найти длину каждого отрезка?

Чтение

Прочитай текст и выполни задания (их восемь)

На переменке в звериной школе первоклашки знакомиться стали. Говорили, где живут, что любят. - Я в поле живу, - сказал Кролик. - Больше всего на свете люблю маму и морковку.- Моя квартира на пальме, - сказала Обезьянка. - И мне очень нравятся бананы. Потом говорили Слоненок и Ежик. Только Кенгуренок молчал, будто воды в рот набрал. - Где ты живешь? - спросил его Кролик. - Может, ты бездомный? - Не бездомный. Я живу у мамы в сумке... - обиделся Кенгуренок. - В сумке? - удивился Слоненок. - А когда твоя мама прыгает-скачет, ты тоже там сидишь? - Конечно. Я в этой сумке сплю, - ответил Кенгуренок. - Значит, ты живешь в прыгающем домике! - обрадовался Ежик.

Задания, например, такие:

Отметь знаком книгу, которая больше остальных подходит для прочитанного текста (стихотворения, сказки, рассказы, песни).

Выбери самое точное название текста. ("В лесу", "Прыгающий домик", "Переменка", "Разговор животных").