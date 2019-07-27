Назван основной претендент на пост премьера Украины

После победы президентской партии "Слуга народа" на парламентских выборах на Украине правительство может возглавить заместитель главы офиса президента Алексей Гончарук, сообщает радио "Новое время" со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, кандидатура Гончарука рассматривается "очень серьезно". В команде президента он отвечает за блок экономического развития и продолжение реформ.

Ранее в СМИ в числе возможных кандидатов также назывались заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а также исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Между тем серьезный скандал на Украине вызвала утечка в социальных сетях копии письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен, адресованное спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.

Кахконен пишет, что договоренности по поводу премьер-министра якобы в силе. В качестве главы правительства, которого хотят выдвинуть на этот пост, фигурирует имя Арсена Авакова, возглавляющего МВД Украины.

"Я рада информировать вас о том, что все предыдущие договоренности с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу", - информирует чиновница Волкера. Отмечается также, что новый премьер должен стать гарантом возвращения средств, полученных Украиной от международных финансовых учреждений.

