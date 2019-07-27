Назван основной претендент на пост премьера Украины

По данным издания, кандидатура Гончарука рассматривается "очень серьезно". В команде президента он отвечает за блок экономического развития и продолжение реформ.
Ранее в СМИ в числе возможных кандидатов также назывались заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а также исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Между тем серьезный скандал на Украине вызвала утечка в социальных сетях копии письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен, адресованное спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.
Кахконен пишет, что договоренности по поводу премьер-министра якобы в силе. В качестве главы правительства, которого хотят выдвинуть на этот пост, фигурирует имя Арсена Авакова, возглавляющего МВД Украины.
"Я рада информировать вас о том, что все предыдущие договоренности с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу", - информирует чиновница Волкера. Отмечается также, что новый премьер должен стать гарантом возвращения средств, полученных Украиной от международных финансовых учреждений.