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Названы место и дата похорон актера Анатолия Торопова

Новости
    27.07.2019, 12:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Народного артиста России, одного из старейших актеров Малого театра Анатолия Торопова, скончавшегося 25 июля на 92-м году жизни, похоронят в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.

"Прощание с Анатолием Тороповым состоится в театре в Щепкинском фойе в понедельник, 29 июля, в 11 часов. Затем в этот же день в 13.00 пройдет отпевание покойного в Богоявленском кафедральном соборе", - рассказали в театре. Уточнив, что похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Анатолий Михайлович Торопов родился 14 июня 1928 года в Пятигорске. В 1952-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в труппу Малого театра. Где прослужил почти семьдесят лет.

Сниматься начал в пятидесятые. На счету артиста роли в фильмах "Северная повесть", "Угрюм-река" - Шапошников, "Приваловские миллионы" - Заплатин, Акундин в "Хождении по мукам" 1974 года, "Ярмарка тщеславия" 1976 года.

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