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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

ООН поддержала позицию Китая по Синьцзяну

Послы 50 стран ООН направили письмо верховному комиссару ООН по правам человека и председателю Совета ООН по правам человека, в котором поддержали позицию Китая по Синьцзян-Уйгурскому автономному району. В письме дипломаты высоко оценили достижения Китая в обеспечении прав человека, борьбе с терроризмом и дерадикализации в регионе, передает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Недавно высокопоставленный чиновник США под предлогом защиты прав человека необоснованно раскритиковал политику Китая по Синьцзяну и Тибету. В Пекине призвали США обратить внимание на проблему расовой дискриминации в собственной стране. Она мешает равной реализации прав и статуса этнического меньшинства и является коренной причиной расслоения американского общества, полагают китайские эксперты. Свою позицию они изложили в аналитической статье.

В историческом процессе развития США нарушение основных прав человека этнических меньшинств никогда не прекращалось, отмечается в статье. Сегодня этническое меньшинство продолжает сталкиваться с несправедливым обращением при трудоустройстве, в сфере образования, культурной жизни и других сферах, в том числе в судебной сфере. Первый американский президент африканского происхождения Барак Обама откровенно отметил, что дискриминация существует в США практически во всех сферах, и уже стала частью истории американцев.

При этом на международной арене США под предлогом защиты прав человека устраивают провокации, становятся инициаторами межнациональных противоречий и межэтнических конфликтов. США вышли из Совета ООН по правам человека, процесса разработки всемирного договора по вопросам миграции, отказываются от ратификации таких документов в сфере прав человека, как Международная конвенция о правах в экономической, общественной и культурной сферах, Конвенция о правах детей, Конвенция о правах инвалидов и т.д. Это серьезно препятствует процессу глобального продвижения гарантии прав человека, отмечается в статье.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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