На Северо-Западе наведут порядок с выдачей "водных" прав

Руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Сергей Сазин провел брифинг с представителями средств массовой информации, где заявил о необходимости навести порядок в области выдачи прав и разрешений на управление водным транспортом.

На встрече с журналистами Сергей Сазин сообщил о достигнутых успехах: с 2016 года сотрудники возглавляемого им ведомства расследовали свыше 3000 дел, 1200 направлено в суд. К ответственности только по коррупционным делам привлечено 350 граждан.

Сотрудники ведомства стали чаще общаться с жителями Петербурга и Ленинградской области. По итогам истекшего полугодия таких встреч и прямых бесед прошло в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Основной приоритет нашей деятельности - обеспечение безопасности граждан на всех видах водного транспорта, - подчеркнул Сергей Сазин. По его словам, особое внимание в этом плане уделяется перевозке детей.

Вместе с тем, отметил глава следственного управления, нельзя оставлять без внимания одну из актуальных проблем - выдачу лицам, управляющим различными видами водного транспорта, прав и разрешений.

- Оказалось, здесь не только сложно понять систему их получения, но выявляются случаи, когда права на управление маломерными судами выдают просто за деньги, - сказал Сергей Сазин. - Так в одном из районов Ленинградской области количество выданных прав оказалось гораздо больше, чем во всех районах Санкт-Петербурга вместе взятых.

По словам Сазина, следователи сравнили, как выдают права на управление транспортом в ГИБДД и как это делается в сфере водного транспорта. В последнем случае нет никакой фиксации, электронной базы и даже журналов, когда и кому эти права выдаются, где обучался получающий их человек, как сдавал экзамены.

По мнению Сергея Сазина, эту систему нужно урегулировать, возможно, по аналогии с той, что действует в России по линии в ГИБДД.