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27.07.2019 20:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двое бойцов Росгвардии пострадали на несанкционированной акции в Москве

Текст: Михаил Фалалеев

Двое военнослужащих Росгвардии, обеспечивающие правопорядок на несанкционированной акции в Москве, получили ожоги глаз от распыления перцового газа митингующими.

Пресс-служба Росгвардии сообщила корреспонденту "РГ", что военнослужащим оказана медицинская помощь, сейчас их состояние здоровья вне опасности.

Как сообщалось ранее, участники несанкционированной акции распылили газ и вышли на Тверскую улицу, частично заблокировав движение транспорта. Сотрудники спецназа Росгвардии ОМОН были вынуждены надеть противогазы.

Митинг не согласован со столичными властями.

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