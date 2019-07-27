Москва становится все более открытой и дружелюбной для туристов

Комитет по туризму Москвы составил список самых популярных мест в городе у москвичей и гостей столицы. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

Прежде туристы в Москве нередко ограничивались "обязательной программой" из большинства путеводителей. Но в последнее время иностранцы все чаще открывают для себя другую Москву, с каждым годом все более открытую и дружелюбную. Такой она становится благодаря активному развитию инфраструктуры и программе городских фестивалей "Московские сезоны", которые привлекают в город все больше гостей.

Пример такого преображения - знаменитый Парк Горького. Хаотичный рекреационный комплекс с устаревшими аттракционами, за вход в который нужно было платить, на глазах превратился в любимое место отдыха москвичей и туристов. В нем сейчас отреставрированы беседки и павильоны, создан прокат спортинвентаря, появились площадки для занятий баскетболом, мини-футболом и настольным теннисом. На дорожках Нескучного сада и набережной можно теперь пробежаться под руководством тренера, а на газонах позаниматься йогой. В теплое время года позагорать песчаном пляже у Пионерского пруда, а зимой покататься на коньках большой каток.

Неподалеку от Парка Горького появилась канатная дорога над Москвой-рекой, связавшая олимпийский комплекс "Лужники" с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Пользуясь ею, пассажиры могут в закрытых кабинках добраться до нужного места с велосипедом, лыжами и сноубордом.

Популярен в Москве и ресторанно-дизайнерский кластер - "Красный Октябрь". Его любят люди, интересующиеся современным и историческим фото - здесь расположен Центр фотографии имени братьев Люмьер.

В "Музеоне" и на обновленной несколько лет назад Крымской набережной можно покататься на роликах, посетить экспозиции художников и ювелиров или посидеть в шезлонге, наблюдая за речными трамвайчиками на Москве-реке.

Здесь же располагается филиал Третьяковской галереи, где сейчас работает выставка Ильи Репина. Со времен ЧМ-2018 по футболу в число любимых мест для прогулок, как горожан, так и гостей столицы, вошла улица Никольская у Московского Кремля.

Чемпионат уже позади, а поток туристов в Москву продолжает расти. В частности, за 2018 год ее посетили 23,5 миллиона человек, из них 5,5 миллиона - иностранцы. Это на 84 процента больше, чем в 2010 году.