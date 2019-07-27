Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

Названа возможная причина крушения легкомоторного самолета в Подмосковье https://t.co/tLBvcteLxj pic.twitter.com/aZjUbEUI50 — РИА Новости (@rianru) 27 июля 2019 г.

В Сети появилось видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.

На кадрах видно, что машина частично затонула. По сведениям ТАСС, в водоем упал самолет RAG-2895. На его борту пять мест, модель используется в том числе при учебно-тренировочных полетах.

Следователи начали проверку. Отрабатываются все версии, в том числе ошибка пилота. Перед падением в Оку, как уже писала "РГ", самолет задел высоковольтные линии.