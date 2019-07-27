Суббота в Москве станет последним жарким днем июля

Воздух днем в столице прогреется до +29 градусов. Об этом рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, под влиянием северо-западного антициклона в столице сохранится жаркая погода, в дневные часы воздух раскалится до привычных для конца июля значений. Так, днем воздух сможет прогреться до +27...+29 градусов, в вечерние часы - не ниже +17. Дождей сегодня не будет, ветер слабый. Атмосферное давление поднимется до 750 мм рт ст.

- Суббота будет последним жарким днем в июле, уже в воскресенье воздух не прогреется выше +23...+25, а в ночь на понедельник начнется похолодание, - рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области.

Понижение температуры будет связано с вторжением холодных воздушных масс с берегов Карского моря. Так, днем в понедельник и вторник - не выше +13...+15 градусов, ночью воздух может остыть до значений +5...+7 градусов.

Кстати

Самая жаркая погода 27 июля была в 2010 году, когда воздух прогрелся до +35,7. В 1880 году в этот день календаря было +5,4.