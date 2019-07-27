Участниками семейного фестиваля на ВДНХ стали уже более 90 тысяч человек

Более 90 тысяч человек к 14:00 стали 27 июля гостями Семейного фестиваля на ВДНХ. С утра здесь проходилп беговая тренировка, в 13:00 - баскетбол, занятие по которому провела мастер спорта Юлия Александрова. В полдень в центре информационных технологий "Умный город" заработала игротека "Деловая суббота".

Насыщенная программа ждала москвичей и гостей столицы и во вторую половину субботы. В 14:00 на Центральной аллее выступил оркестр Федора Ляшкевича "Столичный джаз". В 15:00 между фонтаном "Дружба народов" и цветочным партером начался танцевальный марафон под руководством проведет вице-чемпиона Европы по бальным танцам среди профессионалов Виталия Сурмы.