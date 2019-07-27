В Москве открылась виртуальная выставка портретов пассажиров

Виртуальная выставка пассажиров общественного транспорта, выполненная художниками профессионалами и любителями, открылась 27 июля в павильоне Московских центральных диаметров. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным департамента, в выставке принимают участие 12 художников проекта "Art of Metro", представившие более 220 работ, на которых изображены пассажиры общественного транспорта разных городов, в частности, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, а также Пекина и Рима. Здесь есть и засыпающий студент, и влюбленная пара, и ребенок, играющий на коленях родителей, и туристы с поклажей и многое другое.

- Выставка представлена в виде интерактивной инсталляции, причем в день открытия посетители павильона смогли не только, посмотреть на готовые работы, но и стали моделями для новых работ художников, - рассказали "РГ" в департаменте. Так в рамках открытия интерактивной выставки с 13:00 до 16:00 художники провели перформанс, во время которого они ходили по павильону и рисовали посетителей. Найти свои изображения на картинах посетители могут потом в специальном альбоме на официальной странице Московских центральных диаметров на станице в социальных сетях.

Отметим, что инициатором проекта "Art of Metro" стал художник-аниматор, дизайнер Максим Шаговиков, организовавший в 2013 году в социальных сетях группу для художников, которые рисуют людей в метро и другом общественном транспорте.

Выставка будет открыта две недели, с 27 июля по 11 августа, с 09:00 до 21:00, вход свободный. Павильон расположен на площади у Киевского вокзала.