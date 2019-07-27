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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вместо "ямы" на Павелецком вокзале будет сквер

Текст: Ирина Огилько

Долгострой перед площадью Павелецкого вокзала, больше известный как "яма", скоро исчезнет: на это месте будет благоустроенная территория, а под землей появится торговый комплекс. Об этом сегодня рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

- Мы утвердили проект, перед площадью Павелецкого вокзала, - сказал заместитель мэра. - Будет несколько перенесена трамвайная линия - ближе ко входу в Павелецкий вокзал. Вся коммерческая часть будет подземной. Надземная часть будет благоустроена.

Фото: Ирина Огилько
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По словам Хуснуллина, инвестор утвердил проектные решения и обещал в течении 2-2,5 лет долгострой закончить, а территорию благоустроить.

По проекту, уже утвержденному Москомархитектурой, благоустроить предполагается 75% площади территории у Павелецкого вокзала. Здесь будет озелененная территория, активная пешеходная зона, зона отдыха и кафе. Подземная часть будет состоять из нескольких уровней. Так, с первого подземного этажа можно будет пройти в существующий подземный переход под Садовым кольцом. Этажами ниже будут кафе и торговые помещения, паркинг и другое. Общая площадь подземного пространства составит 70 тысяч кв.м. 

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