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27.07.2019 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава МЧС проверил готовность дамбы в Хабаровском крае к паводку

Текст: Инесса Доценко

Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал оценили готовность к паводку отреконструированной Мылкинской дамбы - одного из гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

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Десятиметровая дамба призвана защитить от подтопления крупный жилой микрорайон с несколькими тысячами жителей. Напомним, во время разрушительного наводнения на Амуре в 2013 году уровень воды в этом месте превысил девять метров, а высота дамбы была лишь 6,5 метра. Тогда удалось избежать затопления города только благодаря героическим усилиям защитников дамбы — несколько дней, стоя в воде, они укрепляли сооружение мешками с песком.

Кроме того, руководитель МЧС РФ проверил готовность местных реагирующих подразделений к различным сценариям развития ситуации. Он поручил в кратчайшие сроки передать из Сибирского спасательного центра дополнительный комплект наливных дамб на базе шасси автомобиля КАМАЗ, протяженностью километр и высотой до 1,5 метра.

Спасатели предупреждают, что, согласно прогнозам, в Хабаровском крае гребень амурского паводка ожидается в первой декаде августа и будет проходить со значениями, близкими к неблагоприятным (4,5 метра) и опасным (шесть метров) отметкам.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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