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27.07.2019 05:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья  

Текст: Инесса Доценко

Паводок в Приамурье подошел к Мазановскому району. Здесь эвакуировано население Богословки, Новороссийки, продолжается эвакуация Углового. Всего перевезено 395 человек, в ПВР, организованном в Новокиевском Увале разместили  291, из них 109 детей.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области
МЧС: В Амурской области пик паводка придется на 27 июля

Как рассказали в правительстве области, к селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, затем он двинется к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и - 30-31 июля - Благовещенскому районам.

Муниципальные образования, которым могут попасть в зону затопления, начали активную подготовку - оповещают жителей, строят гидротехнические сооружения. В селе Владимировка Благовещенского района восстановили дамбы. Это же делают в Усть-Ивановке и селе Каникурган. Жителей готовятся эвакуировать в ПВР, организованном на базе школы села Волково. Он способен принять 200 человек.

В Благовещенске сотрудники администрации сделали подворовой обход в селе Белогорье, где оповестили жителей. Предположительно под потопление попадает девять домов. Здесь будет развернут ПВР на 25 мест. В Верхблаговещенске и Зазейском для сооружения дамб заготовили 200 тонн песчано-гравийной смеси. Организовано круглосуточное наблюдение за рекой Бурхановкой. Может понадобиться ее перекрытие - для этого подготовили материалы, кроме того куплены 50 мотопомп для откачки грунтовых вод.

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