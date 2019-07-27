Гребень паводка пройдет еще четыре района Приамурья  

Паводок в Приамурье подошел к Мазановскому району. Здесь эвакуировано население Богословки, Новороссийки, продолжается эвакуация Углового. Всего перевезено 395 человек, в ПВР, организованном в Новокиевском Увале разместили 291, из них 109 детей.

Как рассказали в правительстве области, к селу Мазаново гребень спустится 28-29 июля, затем он двинется к Серышевскому, Свободненскому, Белогорскому и - 30-31 июля - Благовещенскому районам.

Муниципальные образования, которым могут попасть в зону затопления, начали активную подготовку - оповещают жителей, строят гидротехнические сооружения. В селе Владимировка Благовещенского района восстановили дамбы. Это же делают в Усть-Ивановке и селе Каникурган. Жителей готовятся эвакуировать в ПВР, организованном на базе школы села Волково. Он способен принять 200 человек.

В Благовещенске сотрудники администрации сделали подворовой обход в селе Белогорье, где оповестили жителей. Предположительно под потопление попадает девять домов. Здесь будет развернут ПВР на 25 мест. В Верхблаговещенске и Зазейском для сооружения дамб заготовили 200 тонн песчано-гравийной смеси. Организовано круглосуточное наблюдение за рекой Бурхановкой. Может понадобиться ее перекрытие - для этого подготовили материалы, кроме того куплены 50 мотопомп для откачки грунтовых вод.